29 de Setembro de 2025 • 13:22

Fogo

Incêndio atinge residência no Bairro Alta Floresta 2 em Ladário

O caso foi registrado na noite de sábado (27) e mobilizou a guarnição de prontidão do Corpo de Bombeiros

Da redação

Publicado em 29/09/2025 às 11:36

Atualizado em 29/09/2025 às 13:17

Um incêndio destruiu uma residência na Rua Angelin, no Bairro Alta Floresta 2, em Ladário. O caso foi registrado na noite de sábado (27), por volta das 18h45, e mobilizou a guarnição de prontidão do Corpo de Bombeiros.

Quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam tomado todos os cômodos da casa. Os militares iniciaram imediatamente o combate ao fogo, realizando a extinção dos focos remanescentes e, em seguida, o rescaldo para evitar a reignição. Cerca de 1.500 litros de água foram utilizados na operação.

Após os procedimentos, o ambiente foi deixado em segurança e as equipes retornaram à unidade sem alterações. Não foi possível levantar informações sobre perdas materiais, pois os proprietários do imóvel não permaneceram no local durante o trabalho da guarnição.

