Incêndio atinge residência no Bairro Alta Floresta 2 em Ladário

O caso foi registrado na noite de sábado (27) e mobilizou a guarnição de prontidão do Corpo de Bombeiros
Um incêndio destruiu uma residência na Rua Angelin, no Bairro Alta Floresta 2, em Ladário. O caso foi registrado na noite de sábado (27), por volta das 18h45, e mobilizou a guarnição de prontidão do Corpo de Bombeiros.
Quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam tomado todos os cômodos da casa. Os militares iniciaram imediatamente o combate ao fogo, realizando a extinção dos focos remanescentes e, em seguida, o rescaldo para evitar a reignição. Cerca de 1.500 litros de água foram utilizados na operação.
Após os procedimentos, o ambiente foi deixado em segurança e as equipes retornaram à unidade sem alterações. Não foi possível levantar informações sobre perdas materiais, pois os proprietários do imóvel não permaneceram no local durante o trabalho da guarnição.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Encontro
Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta
Polícia Militar prende foragido da Justiça em Corumbá
Onix furtado em Minas Gerais é recuperado em Corumbá
Digital
São 2.780 logins por dia
Saúde
Ensaio clínico testará aplicativo para autogerenciamento da dor
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS