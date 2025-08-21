Acessibilidade

21 de Agosto de 2025

Fogo

Incêndio atinge residência no bairro Corumbella em Corumbá

Aproximadamente 200 litros de água foram utilizados no combate ao fogo, que foi controlado e extinto no local

Da redação

Publicado em 21/08/2025 às 11:55

Divulgação/ Bombeiros

Na noite desta quarta-feira (20), por volta das 20h45, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua João B. Couto, no bairro Corumbella, em Corumbá.

De acordo com a guarnição, as chamas atingiram a cozinha do imóvel, danificando fogão, geladeira, armários, utensílios domésticos e parte do telhado, incluindo ripas e caibros. Aproximadamente 200 litros de água foram utilizados no combate ao fogo, que foi controlado e extinto no local.

O morador relatou que não sabe o que teria causado o incêndio. Ele afirmou que percebeu um forte cheiro de queimado vindo da cozinha, visualizou as chamas e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar.

Ninguém ficou ferido durante a ocorrência

