Incêndio atinge residência no bairro Corumbella em Corumbá

Aproximadamente 200 litros de água foram utilizados no combate ao fogo, que foi controlado e extinto no local
Divulgação/ Bombeiros
Na noite desta quarta-feira (20), por volta das 20h45, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua João B. Couto, no bairro Corumbella, em Corumbá.
De acordo com a guarnição, as chamas atingiram a cozinha do imóvel, danificando fogão, geladeira, armários, utensílios domésticos e parte do telhado, incluindo ripas e caibros. Aproximadamente 200 litros de água foram utilizados no combate ao fogo, que foi controlado e extinto no local.
O morador relatou que não sabe o que teria causado o incêndio. Ele afirmou que percebeu um forte cheiro de queimado vindo da cozinha, visualizou as chamas e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar.
Ninguém ficou ferido durante a ocorrência
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Crime
Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá
Bombeiros combatem sete incêndios em Corumbá e Ladário em menos de 10 horas
Homem é morto a facadas em bairro de Corumbá
Economia
Capital sul-mato-grossense teve uma das maiores reduuções do país, com destaque para arroz, feijão e café
Polícia
Seis vítimas foram resgatadas e investigação aponta violação grave de direitos humanos em propriedade de grupo agropecuário milionário
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS