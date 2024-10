Incêndio atinge residência no centro de Corumbá

Divulgação/ Corpo de Bombeiros de MS

Um incêndio destruiu uma residência na noite de domingo (20), a Vila Mamona, em Corumbá. O fato aconteceu na rua General Dutra, no centro da cidade, e atingiu um dos cômodos da residência, utilizado para armazenar roupas destinadas à comercialização.



As chamas danificaram grande parte do material, resultando em perdas significativas, mas, felizmente, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e utilizou aproximadamente 800 litros de água para controlar o fogo, evitando que o incêndio se espalhasse para outros cômodos da casa ou residências vizinhas.



As causas do incêndio ainda não foram confirmadas, mas uma investigação será realizada para determinar o que deu início ao fogo. A eficiência no combate evitou danos maiores, mas os prejuízos com as mercadorias perdidas são motivo de preocupação para os moradores afetados.



A comunidade se solidariza com a família atingida e reforça a importância de manter medidas de segurança para prevenir acidentes como este, especialmente em áreas residenciais e comerciais.