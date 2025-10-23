Acessibilidade

Fogo

Incêndio de grandess proporções atinge loja no centro de Corumbá

O fogo começou por volta das 3h30 desta quinta-feira (23)

Da redação

Publicado em 23/10/2025 às 08:19

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu a loja Gazin, localizada na Rua Frei Mariano, no centro de Corumbá, durante a madrugada desta quinta-feira (23). O fogo começou por volta das 3h30, e o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionado para conter as chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, a equipe encontrou o interior do imóvel tomado pelo fogo. As ações de combate foram iniciadas imediatamente, com a utilização de 42 mil litros de água até o momento.

O trabalho contou com o apoio de caminhões-pipa das empresas Equipe Engenharia e Unipav, que auxiliaram no abastecimento de água durante a operação. Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado e as equipes agora atuam na fase de rescaldo, eliminando focos residuais para evitar o retorno das chamas.

Até o momento, não há registro de feridos. As causas do incêndio serão investigadas.

Leia Também

• Motociclista fica ferido após colisão com carro em Corumbá

• Incêndio atinge cabine de carreta bitrem na Estrada Vermelha de Corumbá

• Portal de entrada de Corumbá passa por remoção parcial

