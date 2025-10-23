Incêndio de grandess proporções atinge loja no centro de Corumbá

O fogo começou por volta das 3h30 desta quinta-feira (23)
Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio de grandes proporções atingiu a loja Gazin, localizada na Rua Frei Mariano, no centro de Corumbá, durante a madrugada desta quinta-feira (23). O fogo começou por volta das 3h30, e o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionado para conter as chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, a equipe encontrou o interior do imóvel tomado pelo fogo. As ações de combate foram iniciadas imediatamente, com a utilização de 42 mil litros de água até o momento.
O trabalho contou com o apoio de caminhões-pipa das empresas Equipe Engenharia e Unipav, que auxiliaram no abastecimento de água durante a operação. Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado e as equipes agora atuam na fase de rescaldo, eliminando focos residuais para evitar o retorno das chamas.
Até o momento, não há registro de feridos. As causas do incêndio serão investigadas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atentado
Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário
Suspeito de furtos em série é preso em Ladário pela Polícia Civil
Dois homens são presos suspeitos de incendiar veículo em Ladário
Clima
O Instituto Nacional de Meteorologia, aponta mínima de 21ºC e máxima de 37ºC
Esporte
Corinthians e Fluminense decidem em casa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS