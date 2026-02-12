Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026 • 13:46

Buscar

Últimas notícias
X
Fogo

Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

O combate ao fogo foi realizado com aproximadamente 200 litros de água

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 11:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um incêndio atingiu uma residência na madrugada desta quinta-feira, por volta das 2h30, na Alameda 1 com a Rua Dom Pedro II, no bairro Popular Nova, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e mobilizou equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) para o atendimento da ocorrência.

No local, os militares encontraram um barraco de madeira, revestido com placas de zinco e coberto com telhas de fibrocimento. As chamas consumiram três cômodos da residência: sala, quarto e banheiro.

Entre as perdas materiais estão três sofás, uma cama com colchão, uma bicicleta, um fogão, uma sapateira, uma televisão e uma cômoda pequena com roupas e documentos.

O combate ao fogo foi realizado com aproximadamente 200 litros de água da viatura Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF). Após a extinção das chamas, as equipes da ABTF e da Unidade de Resgate (UR) realizaram o rescaldo para evitar a reignição e garantir a segurança do imóvel.

De acordo com informações preliminares da moradora, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa, sendo apontado um suposto autor. Diante da situação, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) acionou a Polícia Militar, que esteve no local para as providências cabíveis.

Não houve registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de incêndio, a população deve acionar imediatamente os órgãos de emergência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Menino de 9 anos é socorrido após anel ficar preso ao dedo em Corumbá

• Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá acontece nesta quinta-feira

• Princípio de incêndio atinge residência no bairro Popular Nova em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Governo

Corumbá e Pantanal recebem cerca de R$ 1 bilhão em investimentos

Polícia

PM recupera produtos furtados de farmácia em Corumbá

Polícia

Polícia Militar intervém em tumulto durante carnaval em Ladário

Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval

Ambulantes de Corumbá estão isentos de pagar taxa durante o Carnaval 2026

Carnaval de Corumbá vai distribuir até R$ 85 mil em prêmios para a melhor fantasia

Fogo

Falha em ventilador causa princípio de incêndio em escola de Corumbá

Publicidade

Polícia

Homem fica ferido após cair de telhado no bairro Popular Nova em Corumbá

ÚLTIMAS

Esporte

CR Aquidauana enfrenta o Águia Negra nesta quarta-feira pelo Sul-Mato-Grossense

O confronto é válido por mais uma rodada do campeonato e coloca o Tricolor Pantaneiro diante de um dos tradicionais clubes do Estado

Oportunidade

Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo