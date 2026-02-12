Incêndio destrói três cômodos de residência no bairro Popular Nova em Corumbá

O combate ao fogo foi realizado com aproximadamente 200 litros de água
Um incêndio atingiu uma residência na madrugada desta quinta-feira, por volta das 2h30, na Alameda 1 com a Rua Dom Pedro II, no bairro Popular Nova, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e mobilizou equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) para o atendimento da ocorrência.
No local, os militares encontraram um barraco de madeira, revestido com placas de zinco e coberto com telhas de fibrocimento. As chamas consumiram três cômodos da residência: sala, quarto e banheiro.
Entre as perdas materiais estão três sofás, uma cama com colchão, uma bicicleta, um fogão, uma sapateira, uma televisão e uma cômoda pequena com roupas e documentos.
O combate ao fogo foi realizado com aproximadamente 200 litros de água da viatura Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF). Após a extinção das chamas, as equipes da ABTF e da Unidade de Resgate (UR) realizaram o rescaldo para evitar a reignição e garantir a segurança do imóvel.
De acordo com informações preliminares da moradora, o incêndio teria sido provocado de forma criminosa, sendo apontado um suposto autor. Diante da situação, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) acionou a Polícia Militar, que esteve no local para as providências cabíveis.
Não houve registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de incêndio, a população deve acionar imediatamente os órgãos de emergência.
