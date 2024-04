Incêndio destrói veículo estacionado em garagem de casa

Divulgação

Um incêndio que iniciou no motor, destruiu o carro estacionado na garagem de casa. A ocorrência foi às 6h30 deste sábado (27), centro de Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas em veículo que se encontrava estacionado na garagem da residência, na Av. General Rondon entre 15 de novembro e Sete de setembro, no centro de Corumbá.

O Incêndio iniciou no compartimento do motor e se alastrou pro interior do veículo danificando todos os bancos.

A guarnição extinguiu o incêndio utilizando cerca de 300 litros de água evitando maiores danos.

Não foi identificada a causa provável do incêndio.

Não houve feridos.



