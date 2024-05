Incêndio e queda mobilizam bombeiros em Corumbá e Ladário

Divulgação

Ocorrências de incêndio e queda onde uma pessoa ficou gravemente ferida, mobilizaram o Corpo de Bombeiros ontem (9), nos municípios de Corumbá e Ladário.

A primeira ocorrência aconteceu às 03h, o Corpo de Bombeiros deslocou-se até a rua Colombo entre ruas Ladário e 1º de abril, fins combate a incêndio em casa abandonada onde serve de refugio para usuário de drogas. Foram empregados no local 03 lances de mangueiras e utilizados 1800 litros de água para debelar o incêndio.

Às 16 hs foi solicitado apoio da aeronave do Edquadrão de helicópteros do 6° Distrito Naval, que deslocou até a Escola Santa Aurélia e realizou o resgate de um homem de 43 anos que sofreu uma queda acidental e apresentava fortes dores na região cervical e com frequentes desmaios.

A vitima foi trazida até a sede da Marinha em Ladário e posteriormente transportada pela Guarnição da Unidade de Resgate até o pronto socorro de Corumbá para atendimento médico.