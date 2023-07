Incêndio em Forte Coimbra é controlado em Corumbá

Fogo foi controlado / Diário Corumbaense

Após dois dias de trabalho, incêndio florestal na região de Forte Coimbra, próximo da área militar, foi controlado.

Segundo o Diário Corumbaense, a informação é do tenente Hélio, do Corpo de Bombeiros Militar.

O combate ao incêndio no final de semana envolveu 11 bombeiros (8 de Campo Grande), com o apoio de militares do destacamento do Exército, que coordenou a logística da operação. Conforme os bombeiros, uma vistoria foi realizada e detectados alguns focos de queimada, porém, eles estão em áreas alagadas, o que impede a propagação das chamas.

Oito bombeiros permanecem na região fazendo o monitoramento e três retornaram à base do 3° GBM.

Ainda segundo o portal, o fogo se estendeu por uma linha de 5 quilômetros, e em uma área de difícil acesso, sem estradas, sendo necessário transporte via embarcação e caminhada de vários quilômetros para chegar até o local.

O subtenente Clodoaldo da Silva, do Corpo de Bombeiros de Corumbá, explicou que uma das técnicas utilizadas ajudou a direcionar o fogo para uma área úmida, o que possibilitou a extinção das chamas.

“Nós verificamos que não tivemos êxito no combate direto. Então, optamos por utilizar a técnica chamada ‘fogo contra fogo’ e conseguimos direcionar a linha de fogo para o rio. Utilizamos a mesma técnica na cabeça do fogo que estava vindo para a região de Forte Coimbra e direcionamos para uma baía", disse.

Inpe

Mesmo este período já sendo considerado propício para queimadas, o que redobra a atenção das autoridades, Corumbá não tem focos de incêndios florestais registrados nas últimas 48h, segundo aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os municípios com maiores números de focos são do estado vizinho, Mato Grosso, cidade Nova Maringá, com 505 focos. Em seguida vem Feliz Natal, com 426 e Querência com 317 focos.

Já em relação a Estados, Mato Grosso do Sul, contabiliza 08 focos nas últimas 48h. No ano, MS tem 940 focos, o menor número dos últimos seis anos, no período que corresponde de 01 de janeiro a 09 de julho. Por Bioma, o Pantanal tem 202 focos.