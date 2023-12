Bombeiros controlam fogo em Paraguai Mirim após combate intenso

Bombeiros combatem o fogo / Divulgação CBMS

Na última semana, a região de Paraguai Mirim foi palco de um foco de incêndio que teve início após um raio atingir um tronco de árvore de grande porte e seca. As chamas, que se espalharam por uma área de aproximadamente 01 hectare, em sua maioria composta por terrenos alagados, exigiram uma resposta rápida e eficaz por parte dos brigadistas do Corpo de Bombeiros.

Os combatentes, munidos de mochilas costais e abafadores, enfrentaram diretamente as chamas, direcionando os focos para o rio próximo. O fogo, que inicialmente apresentava riscos significativos, encontra-se agora controlado, e medidas preventivas estão sendo implementadas para evitar possíveis reignições na área afetada.

Segundo informações dos bombeiros, desde o dia 25 de dezembro, uma equipe de quatro profissionais tem se dedicado incansavelmente à extinção do incêndio florestal, que atingiu duas fazendas na região do Paiaguás. O deslocamento dos militares até o local foi viabilizado por uma aeronave do Grupamento Aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

Durante as operações, foram realizadas ações de combate direto e prevenção, com destaque para a eficácia das atividades realizadas sob condições climáticas adversas. A ocorrência de uma garoa no dia 26 contribuiu significativamente para a extinção dos focos remanescentes.

No dia de ontem, as equipes dedicaram-se ao trabalho de rescaldo e monitoramento da área queimada, assegurando que não haja riscos de reignição. No momento, todos os focos de incêndio encontram-se extintos, mas as autoridades continuam em alerta, realizando ações de monitoramento para prevenir qualquer possível reacendimento.