Incêndio em rede elétrica atinge quadra inteira e deixa parte do bairro de Ladário sem energia

Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na tarde de ontem (12), uma ocorrência de incêndio em rede elétrica no bairro Nova Aliança, em Ladário. O chamado foi registrado por volta das 15h, na Rua Iracildo Maciel.

Ao chegar ao local, os militares constataram que o fogo atingia a fiação elétrica ao longo de toda a extensão da quadra, com risco de propagação para uma árvore próxima. A equipe realizou o combate às chamas em rede energizada, utilizando a técnica adequada para esse tipo de ocorrência.

Durante o atendimento, parte do bairro ficou sem fornecimento de energia elétrica. O incêndio provocou sobrecarga na rede, ocasionando novos focos em diferentes pontos do cabeamento.

Diante da situação, a concessionária de energia foi acionada via sala rádio e também presencialmente pela Guarda Municipal de Ladário, que se deslocou até o local para solicitar apoio.

Após o controle inicial das chamas, a área foi devidamente isolada, permanecendo sob responsabilidade da Guarda Municipal até a chegada da equipe técnica da concessionária.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de manter distância de redes elétricas danificadas e acionar imediatamente os serviços de emergência em casos semelhantes, evitando riscos à população. Não houve registro de feridos.

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