16 de Janeiro de 2026 • 18:07

Susto

Incêndio em residência mobiliza Bombeiros em Corumbá

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 16:27

Atualizado em 16/01/2026 às 16:29

Não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar reitera, por meio deste ocorrido, a recomendação de que os moradores realizem revisões periódicas nas instalações elétricas de suas residências / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma residência na Rua Arabutã, no bairro Vila Mamona, em Corumbá, mobilizou as equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar na tarde desta sexta-feira, dia 16. O chamado foi feito por vizinhos por volta das 12h25, informando que uma casa de alvenaria estava em chamas.

Ao chegar ao local, próximo à Rua Afonso Pena, os militares encontraram a edificação com fogo ativo, sem a presença de moradores em seu interior. A principal preocupação da guarnição foi controlar as chamas rapidamente para evitar que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas, um risco considerado iminente no início da intervenção.

Durante os trabalhos de combate, que consumiram aproximadamente 80 litros de água, o filho da proprietária chegou ao local. De acordo com as informações preliminares levantadas pelos Bombeiros, a causa provável do sinistro foi um curto-circuito nas instalações elétricas de um aparelho de ar condicionado. O fogo ficou concentrado no equipamento e não chegou a se espalhar para outras partes da construção.

Não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar reitera, por meio deste ocorrido, a recomendação de que os moradores realizem revisões periódicas nas instalações elétricas de suas residências, contratando profissionais qualificados para esse serviço. A medida é fundamental para prevenir riscos à vida e evitar prejuízos materiais de grande proporção.

