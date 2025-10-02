Incêndio em veículo é controlado por vizinhos durante a madrugada em Corumbá

Corpo de Bombeiros



Na madrugada desta quinta-feira (2), por volta das 3h15, um incêndio atingiu um veículo Fiat Palio na Rua Almirante Barroso, entre as ruas Conde de Azambuja e Dom Pedro II, nas proximidades do monumento do Cristo Redentor, em Corumbá.

Moradores agiram rapidamente e controlaram as chamas com mangueiras de jardim antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o fogo já havia sido controlado por vizinhos.Os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, utilizando cerca de 200 litros de água para garantir que não houvesse novos focos de chamas.

O incêndio danificou toda a parte interna do veículo. Segundo informações do solicitante, há indícios de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa. A suspeita deverá ser investigada pelas autoridades competentes.

Não houve registro de feridos na ocorrência.

