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Incêndio em veículo mobiliza bombeiros no bairro Universitário

O automóvel, um Ford Fiesta, de cor preta, pegou fogo em Corumbá

Redação

Publicado em 25/04/2026 às 14:10

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Assessoria de Comunicação

Um incêndio em veículo mobilizou a guarnição de combate a incêndio na tarde desta sexta-feira (24), em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 17h50, na Rua Albuquerque, quase esquina com a Rua Afonso Pena, no bairro Universitário.

No local, os militares encontraram um automóvel Ford Fiesta, de cor preta, em chamas. O foco do incêndio estava concentrado no compartimento do motor, o que exigiu ação rápida da equipe para evitar que o fogo se espalhasse para outras partes do veículo ou colocasse pessoas em risco.

De imediato, foi iniciado o combate às chamas com o uso do canhão monitor da viatura, o que permitiu a redução rápida da intensidade do incêndio. Em seguida, os bombeiros utilizaram o mangote para a extinção completa do fogo e realização do rescaldo, procedimento essencial para eliminar possíveis focos de reignição.

Ao todo, foram utilizados cerca de 500 litros de água durante a operação. Apesar do susto, não houve registro de vítimas, sendo constatados apenas danos materiais no veículo.

A atuação rápida da equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi fundamental para conter o incêndio e garantir a segurança no local, evitando maiores prejuízos.

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