08 de Janeiro de 2026 • 12:55

Fogo

Incêndio florestal atinge cerca de 400 hectares no Pantanal do Nabileque

O local é de difícil acesso por via terrestre, com tempo estimado de cerca de cinco horas de deslocamento em caminhonete

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 09:24

Arquivo/ O Pantaneiro

Um incêndio florestal mobiliza o Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá na região do Pantanal do Nabileque, após atingir aproximadamente 400 hectares de uma propriedade rural localizada a cerca de 250 quilômetros da área urbana do município. A ocorrência foi comunicada na tarde de quarta-feira à Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

Segundo as informações, o gerente da Fazenda Guanabara compareceu à Unidade Bombeiro Militar por volta das 13h para relatar o incêndio na área da propriedade. Diante da comunicação, uma equipe foi deslocada em viatura especializada para atuar no combate, contenção e extinção das chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso por via terrestre, com tempo estimado de cerca de cinco horas de deslocamento em caminhonete. Funcionários da fazenda, com o apoio de maquinários como tratores e caminhão-pipa, auxiliam nos trabalhos de combate ao fogo.

Os serviços seguem em andamento, e a situação continua sendo acompanhada pelas equipes operacionais do 3º GBM.

