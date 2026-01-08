Incêndio florestal atinge cerca de 400 hectares no Pantanal do Nabileque

O local é de difícil acesso por via terrestre, com tempo estimado de cerca de cinco horas de deslocamento em caminhonete
Arquivo/ O Pantaneiro
Um incêndio florestal mobiliza o Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá na região do Pantanal do Nabileque, após atingir aproximadamente 400 hectares de uma propriedade rural localizada a cerca de 250 quilômetros da área urbana do município. A ocorrência foi comunicada na tarde de quarta-feira à Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).
Segundo as informações, o gerente da Fazenda Guanabara compareceu à Unidade Bombeiro Militar por volta das 13h para relatar o incêndio na área da propriedade. Diante da comunicação, uma equipe foi deslocada em viatura especializada para atuar no combate, contenção e extinção das chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso por via terrestre, com tempo estimado de cerca de cinco horas de deslocamento em caminhonete. Funcionários da fazenda, com o apoio de maquinários como tratores e caminhão-pipa, auxiliam nos trabalhos de combate ao fogo.
Os serviços seguem em andamento, e a situação continua sendo acompanhada pelas equipes operacionais do 3º GBM.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Meio Ambiente
Foram realizados 396 atendimentos a animais, entre domésticos e silvestres
Economia
Principal ativo de exportação sul-mato-grossense atualmente, a celulose puxou a alta nas vendas internacionais do Estado
Política
Nova lei determina busca ativa a beneficiários lesados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS