Incêndio nas margens do Rio Paraguai atinge ponte em Corumbá

Reprodução

Um incêndio às margens do Rio Paraguai, no último fim de semana, gerou muita fumaça e atingiu parte da ponte na região de Porto Morrinho, a 65 km de Corumbá. Caminhões com combustível na BR-262 tiveram que parar. Vídeos enviados ao O Pantaneiro mostraram o cenário na ponte.

O Subtenente Silveira, do Corpo de Bombeiros de Corumbá, afirmou que a situação está controlada e que o fogo, que se concentrou nas bordas da área de serraria, não atingiu a ponte diretamente. No entanto, condições climáticas severas no Pantanal continuam, com temperaturas de até 36°C, ventos de 50 km/h e umidade de 20%. Satélites identificaram oito focos de incêndio ativos na região, além da área de Porto Murtinho.

O Corpo de Bombeiros e o Prevfogo estão atuando juntos para combater os incêndios e proteger as casas dos ribeirinhos. As equipes têm trabalhado dia e noite para conter as chamas, especialmente na região de Porto Morrinho.

Veja o vídeo: