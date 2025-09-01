Incêndios em Corumbá: Corpo de Bombeiros atende seis ocorrências em 24 horas

Corpo de Bombeiros

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar atendeu seis ocorrências de incêndio em vegetação nas últimas 24 horas, na área urbana de Corumbá e em Ladário.

Os focos foram registrados nos bairros Dom Bosco, Mangueira (Ladário), Popular Nova, Guarani, Aeroporto e Popular Velha.

Conforme os registros, o mês de agosto já contabilizou 59 ocorrências desse tipo, número superior ao registrado em julho, quando foram atendidos 43 casos.

O aumento preocupa a corporação, que reforça os riscos à saúde da população, além de prejuízos ambientais e impactos na qualidade do ar.

O 3º GBM ressalta a importância da conscientização da comunidade quanto à prevenção de queimadas, especialmente neste período de estiagem, quando a baixa umidade e o clima seco favorecem a propagação do fogo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!