Incêndios em Corumbá: Corpo de Bombeiros atende seis ocorrências em 24 horas

Corpo de Bombeiros
O 3º Grupamento de Bombeiros Militar atendeu seis ocorrências de incêndio em vegetação nas últimas 24 horas, na área urbana de Corumbá e em Ladário.
Os focos foram registrados nos bairros Dom Bosco, Mangueira (Ladário), Popular Nova, Guarani, Aeroporto e Popular Velha.
Conforme os registros, o mês de agosto já contabilizou 59 ocorrências desse tipo, número superior ao registrado em julho, quando foram atendidos 43 casos.
O aumento preocupa a corporação, que reforça os riscos à saúde da população, além de prejuízos ambientais e impactos na qualidade do ar.
O 3º GBM ressalta a importância da conscientização da comunidade quanto à prevenção de queimadas, especialmente neste período de estiagem, quando a baixa umidade e o clima seco favorecem a propagação do fogo.
