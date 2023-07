Incêndios em terreno baldio e em árvore assustam população de Corumbá

Corpo de Bombeiros atenderam ocorrências / Divulgação CBMS

Incêndios em terrenos e em árvore assustaram a população de Corumbá e movimentaram o plantão das últimas 24h do 3° Grupamento de Bombeiros Militar. Ao todo, oito ocorrências foram registradas até esta quinta-feira, dia 27.

Segundo o Diário Corumbaense, às 19h de ontem, houve um incêndio em uma árvore do tipo Figueira, no bairro Centro América. O fogo atingiu o cerne da árvore, foi combatido e extinto, com aproximadamente 4 mil litros de água.

Quase duas horas depois, às 20h45, a guarnição foi até a rua Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Santo Antônio, em Ladário. Neste local, a equipe conteve incêndio em terreno baldio, medindo cerca de 10×30.

No local, havia entulho e restos de galhos de árvore em chamas e com muita fumaça. Foram utilizados cerca de 1.500 litros de água.

Proibido atear fogo

Provocar incêndio em mata ou floresta pode gerar prisão em flagrante. A pessoa poderá sair sob fiança para responder ao processo em liberdade. A pena prevista é de dois a quatro anos de reclusão. Além disso, o infrator pode ser autuado administrativamente e multado entre 1.000,00 por hectare ou fração em área agropastoril, ou vegetação não protegida por Lei, e de até R$ 7.000,00 por hectare em vegetação protegida.

Ainda segundo o portal, tanto no perímetro rural como urbano, o infrator também poderá responder por crime de poluição, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão, bem como ser autuado administrativamente e receber multa de R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00. Em todos os casos, os infratores poderão sofrer ação civil para reparação dos danos ambientais.