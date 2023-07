Inscrição para concurso Garoto e Garota Estudantil Corumbá começa na terça-feira

idade mínima é de 13 anos completos / Foto: Renê Marcio/ PMC

As inscrições para o concurso Garoto e Garota Estudantil Corumbá 2023 começam na próxima terça-feira, 4. Nesta edição o evento acontece no dia 18 de agosto oportunizar a inclusão social e promover a autoestima dos jovens nas escolas das redes Municipal, Estadual, Federal e instituições privadas.

Conforme a prefeitura, a participação é aberta a alunos das redes públicas e privadas de ensino. A idade mínima é de 13 anos completos até o dia de encerramento das inscrições, desde que cumpram os requisitos previstos no regulamento.

Os participantes receberão certificados de participação, e os vencedores receberão prêmios oferecidos pelos patrocinadores. Cada Instituição de Ensino deverá indicar dois participantes, a livre critério, sendo um garoto e uma garota

A realização será no durante o Festival Estudantil da Canção de Corumbá, no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, localizado na Rua Porto Carrero, a partir das 18h, com organização da prefeitura, Gestão Compartilhada com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania/Gerência de Políticas Públicas para a Juventude, Secretaria Municipal de Educação, Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico e Fundação de Esportes de Corumbá.