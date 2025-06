Inscrições para Concurso de Andores seguem até esta terça-feira

Clóvis Neto/Arquivo PMC

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, localizado na rua Cuiabá, 1.181, das 8h às 14h. Cada participante poderá concorrer em apenas uma das categorias — Tradicional ou Pluralidade — sob pena de desclassificação em caso de inscrição duplicada.

Terminam nesta terça-feira, 18 de junho, as inscrições para o tradicional Concurso de Andores do Arraial do Banho de São João 2025, promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura.

A entrega dos andores será realizada no dia 20 de junho, das 16h às 18h, no Teatro de Arena do Porto Geral. As peças ficarão expostas ao público e serão avaliadas por uma comissão julgadora.

O concurso distribuirá R$ 20 mil em prêmios. Os cinco primeiros colocados de cada categoria serão contemplados, com valores que variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil, pagos em parcela única por depósito bancário, em até 60 dias após o evento.

Miniandores também terão premiação

Crianças e adolescentes de 12 a 16 anos, residentes em Corumbá, também podem participar do Concurso de Miniandores de São João, que tem inscrições abertas até esta terça-feira (18), no mesmo local.

A premiação total será de R$ 3.450, dividida entre os dez primeiros colocados. O primeiro lugar receberá R$ 500, e do quarto ao décimo, R$ 300 cada.

Os miniandores ficarão expostos no estande de Artesanato do Arraial de São João e serão escolhidos por votação popular eletrônica, entre os dias 20 e 23 de junho. O resultado será divulgado no encerramento da votação.

