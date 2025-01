Inscrições para Concurso de Marchinhas Carnavalescas começam na segunda, dia 03

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura de Corumbá, abre na segunda-feira, 03 de fevereiro, as inscrições para participação no Concurso de Marchinhas Carnavalescas. O concurso será realizado no dia 22 de fevereiro, no Jardim da Independência.

Gratuitas, as inscrições podem ser feitas até a sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, no Museu Casa do Dr. Gabi - Espaço de Memória, que fica na rua Cuiabá, n°1181, esquina com a rua 15 de Novembro, no Centro, das 08 horas às 13h30.

De acordo com o Edital 002/2025 da Fundação da Cultura de Corumbá, publicado no DIOCORUMBÁ desta terça-feira, 28 de janeiro, a participação é aberta para qualquer pessoa com idade superior a 18 anos, exceto os(as) servidores(as) da Fundação da Cultura de Corumbá ou parentes dos(as) mesmos(as) em até segundo grau. Serão aceitas somente inscrições de músicas inéditas, originais e com temáticas livres na modalidade, respeitados os padrões das marchinhas carnavalescas.

As três marchinhas carnavalescas que obtiverem a maior pontuação receberão a seguinte premiação: 1º Lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2º Lugar - 1.700,00 (mil e setecentos reais); 3º Lugar - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Os valores serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O Concurso de Marchinhas tem como objetivos fomentar a valorização da música carnavalesca, seus compositores e intérpretes e garantir o acesso à cultura através das diversas linguagens envolvidas na atividade.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá