Inscrições para Corte de Momo do Carnaval de Corumbá terminam hoje

Carnaval / Prefeitura Corumbá

Termina nesta sexta-feira (27), as inscrições para a Corte de Momo do Carnaval de Corumbá 2023. Os interessados devem dirigir-se até a sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, localizada na rua Dom Aquino, nº 1.380 – Centro, das 8h às 13h.

As inscrições são totalmente gratuitas e os candidatos devem comparecer pessoalmente ao local portando: xerox da identidade, junto com o original para conferência e devolução; xerox do CPF; comprovante de residência; e comprovante de conta bancária em nome do candidato.

A premiação em dinheiro para o Rei Momo será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mesmo valor oferecido para a Rainha da Corte de Momo. Já cada uma das duas princesas eleitas pela Comissão Julgadora leva para casa um prêmio de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O concurso acontece no dia 05 de fevereiro, a partir das 19 horas, na Praça Generoso Ponce.

São requisitos obrigatórios para concorrer à Corte: ser brasileiro; ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos até o último dia da inscrição; residir em Corumbá; não ser servidor público municipal lotado na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá; e não ter sido eleito Rei ou Rainha do Carnaval de Corumbá, no concurso anterior.