Inscrições para o Festival Internacional de Pesca Esportiva terminam hoje / Renê Marcio

Termina nesta quarta-feira (1°), as inscrições para Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá, que acontece entre os dias 3 e 5 de fevereiro.

Na categoria Adulto – Pesca Embarcada, a equipe vencedora leva para casa o valor de R$ 2 mil; o segundo lugar receberá R$ 1 mil e o terceiro ficará com R$ 500.

Na pesca embarcada, são 350 vagas e o valor por equipe custa R$ 350,00. Os inscritos recebem um kit contendo uma ecobag para a equipe; uma camiseta manga longa UV para cada participante; um boné para cada participante; dois adesivos que irão conter a numeração de cada equipe; e uma régua para medir peixe.

Já na categoria infanto-juvenil, de 06 a 17 anos, são 1500 vagas e a inscrição custa R$ 20,00. Todos os inscritos ganham uma camiseta manga longa UV e um boné. As inscrições terminam no dia 31 de janeiro ou quando forem preenchidas todas as vagas estabelecidas pelo regulamento.