Inscrições para processo seletivo de professores encerram amanhã

Gisele Ribeiro/PMC

As incrições para o processo seletivo para Contratação Temporária de Profissionais de Educação - Professores, encerra na próxima sexta-feira (24), em Corumbá.

O processo vai selecionar profissionais da educação para atuarem na função de docente da Rede Municipal de Ensino de Corumbá, no cargo de profissional de educação, nas unidades escolares, em vagas que surgirem durante o ano letivo, em período acima de 15 dias, por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Municipal.

Será realizado em três etapas: validação da inscrição online, de caráter eliminatório; aplicação da prova teórica objetiva, de caráter eliminatório; e avaliação dos documentos e títulos dos aprovados na prova teórica objetiva, de caráter classificatório, inseridos no ato da inscrição.

As inscrições deverão ser realizadas somente pela Internet, até as 17 horas do dia 24 de novembro acessando o site https://corumba.ms.gov.br.