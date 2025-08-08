Instituições discutem medidas para prevenir incêndios no Pantanal

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) participou, na quinta-feira (7), de uma reunião estratégica voltada à prevenção de incêndios no Pantanal. O encontro, realizado na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), reuniu representantes de órgãos públicos, entidades do setor produtivo e instituições ligadas à proteção do bioma.



As discussões abordaram medidas integradas de prevenção e combate ao fogo, considerando o cenário de mudanças climáticas e estiagem prolongada que afetam a região pantaneira. Entre os pontos em destaque, esteve a Norma Técnica nº 45/2021, que estabelece critérios para o uso controlado do fogo em práticas agropastoris e de manejo. O objetivo é orientar proprietários rurais sobre ações preventivas, como a implementação de aceiros.



O MPMS, representado pelo coordenador do Núcleo Ambiental, reforçou a necessidade de atuação conjunta entre órgãos de fiscalização, forças de segurança, produtores rurais e comunidades locais para reduzir os riscos de queimadas.



O Ministério Público mantém o Programa Pantanal em Alerta, que utiliza tecnologia de sensoriamento remoto para monitorar focos de calor no bioma. A iniciativa cruza dados de satélite com informações georreferenciadas e envia alertas automáticos a proprietários, autoridades ambientais e forças de segurança, possibilitando resposta rápida e ações de fiscalização direcionadas.



O programa também contribui para o planejamento preventivo, buscando minimizar os impactos ambientais e socioeconômicos causados pelos incêndios na região.

