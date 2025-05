IPTU Corumbá: vencimento da 1ª parcela é hoje

Assessoria de Comunicação

O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 em cota única e com desconto de 30% pode ser feito até esta segunda-feira, dia 12 de maio. A data também é a do vencimento da primeira parcela do tributo. A medida está prevista no Decreto nº 3.418, publicado na edição de 11 de abril do DIOCORUMBÁ.

O lançamento e a cobrança do imposto seguem o que dispõe a Lei Complementar nº 100, de 2006, que institui o Código Tributário Municipal.

De acordo com o decreto, assinado pelo prefeito Dr. Gabriel, os contribuintes poderão escolher entre duas formas de pagamento: cota única com 30% de desconto, com vencimento em 12 de maio ou parcelamento em até oito vezes, com 10% de desconto em cada parcela, desde que quitada até a data-limite. O valor mínimo de cada prestação foi fixado em R$ 50,00.

As parcelas mensais terão os seguintes vencimentos:

1ª parcela: 12 de maio

2ª parcela: 12 de junho

3ª parcela: 14 de julho

4ª parcela: 12 de agosto

5ª parcela: 12 de setembro

6ª parcela: 13 de outubro

7ª parcela: 12 de novembro

8ª parcela: 12 de dezembro

O contribuinte que discordar do valor lançado poderá impugnar o lançamento até o vencimento da cota única ou da primeira parcela, gratuitamente. A solicitação deverá ser encaminhada por e-mail (atendimento.iptu@corumba.ms.gov.br) ou pessoalmente na nova sede do Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), na rua Dom Aquino, nº 1019, Centro.

O pedido deverá conter dados completos do imóvel, documentos do proprietário ou possuidor e justificativa fundamentada. Caso a impugnação seja considerada procedente, o contribuinte ainda poderá usufruir dos descontos estabelecidos.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

