IrmÃ£os ficam feridos apÃ³s agressÃ£o no bairro Nova AlianÃ§a em LadÃ¡rio

DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

Duas pessoas ficaram feridas após uma agressão registrada por volta das 16h30 no domingo (8), na Rua Elias Miguel Assad, quadra 7, nas proximidades da caixa d’água, no bairro Nova Aliança, em Ladário. As vítimas são irmãos e foram atendidas por equipes de emergência.



De acordo com as informações, as agressões teriam ocorrido após uma desavença familiar. Um dos feridos, de 21 anos, foi encontrado consciente e orientado, apresentando um corte contuso na região da cabeça com forte hemorragia.



Segundo relato da vítima, ele teria sido atingido com golpes de enxada pelo cunhado, chegando a perder a consciência e cair ao solo em decúbito dorsal. O jovem também relatava dores na cabeça e formigamento no braço direito. Após o atendimento inicial realizado pelo Corpo de Bombeiros, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.



Ainda conforme as informações, após a primeira agressão, o autor teria ferido a própria companheira, de 25 anos.. A vítima sofreu um corte no antebraço esquerdo provocado por faca.



Ela recebeu atendimento no local e foi transportada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para avaliação médica.



As circunstâncias do caso devem ser apuradas pelas autoridades competentes.