Irmãos são mortos em Corumbá e dupla é presa

Reprodução

Dois irmãos foram mortos a facadas no domingo (23) em Corumbá, e o corpo de um foi encontrado primeiro que o do outro. O crime ocorreu no Condomínio Flamboyant III e dois homens foram presos suspeitos pelo duplo homicídio. Um suposto furto de celular teria motivado as mortes.

Segundo informações do Diário Corumbaense,

os irmãos Maik de Carvalho, de 25 anos, e Maxwell de Carvalho Ponsole, de 29, são as vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas e encontraram o corpo de Maik do lado de fora do prédio, com marcas de perfuração de faca no pescoço.

Durante a investigação, os policiais apuraram que ele morava no primeiro andar do bloco 07, apartamento 11, junto com o irmão Maxwell.

Ao tentarem entrar no imóvel, encontraram a porta trancada e tiveram que arrombá-la. No interior, havia manchas de sangue pelo chão e em uma cama, além de sinais de uso de cocaína (prato, colher, cartões e peneira com resquícios da droga).

As evidências apontam que Maik foi esfaqueado dentro do apartamento e, possivelmente, arremessado pela janela do quarto. Testemunhas relataram que, por volta das 07h, ouviram o som de uma motocicleta saindo do local em alta velocidade.

Um parente da vítima apontou os suspeitos do crime como dois indivíduos conhecidos pelos apelidos de "Cuco" e "Bolachinha", que fugiram em uma moto branca com escapamento barulhento.

Mais tarde, o segundo homicídio ocorreu na rua Major Gama, próximo à rua Delfino Scafa, no bairro Guatós.

Maxwell entrou em luta corporal com um indivíduo magro, vestindo camiseta branca e calça jeans, identificado por populares como "Bolachinha". Durante o confronto, ele foi esfaqueado e morreu no local.

A polícia teve acesso às imagens que mostram o acusado fugindo logo após o crime.

Minutos depois, uma equipe policial encontrou o "Bolachinha". Ele estava sentado na calçada, com as roupas sujas de sangue e um corte na mão direita.

Abordado por agentes da Agetrat (Agência Municipal de Trânsito e Transporte) e preso pela PM, ele confessou o crime e alegou que Maxwell o atacou com uma faca ao saber da morte do irmão.

Disse que conseguiu segurar a faca e acabou desferindo dois golpes na região do tórax da vítima.

O suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica e rompeu o equipamento após o crime.

O outro homem acusado de matar Maik, o "Cuco", foi preso pela Polícia Militar no bairro Maria Leite.

Ele pilotava uma motocicleta CB 300 branca, sem placa. Os dois indivíduos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, que apura o caso.