Irmãos vão parar na delegacia após briga e ameaça de morte

Ambos foram parar na delegacia / (Foto:Divulgação)

Irmãos de 20 e 26 anos foram parar na Delegacia de Polícia Civil após brigarem, em Corumbá.

Conforme boletim de ocorrência, o mais velho ameaçou o irmão com faca e enxada.

O caso aconteceu na noite de ontem (10), no Loteamento Pantanal, parte alta de Corumbá.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o homem de 26 anos chegou em casa e se desentendeu com a esposa, que teria mantido relações com o irmão dele.

Ele saiu enfurecido pegou uma enxada e foi pra cima do irmão.

Familiares tentaram conter o autor, que estava muito descontrolado, tentando agredir o irmão e dizendo que iria matá-lo.

Com a chegada da PM no local, ambos foram levados para o Distrito Policial.

