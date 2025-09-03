Jaguatirica ferida é resgatada no Jatobazinho, em Corumbá

efesa Civil, Corpo de Bombeiros, biólogo e médico-veterinário atuaram em conjunto para capturar o animal
Jaguatirica filhote estava ferida / Divulgação
A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Corumbá recebeu chamado sobre a presença de uma jaguatirica no Bairro Jatobazinho, em Corumbá, na noite desta terça-feira, 2, por volta das 19h.
Um agente foi ao local e confirmou tratar-se do felino típico do Pantanal, que se encontrava ferida e acuada no interior de um depósito. O local foi isolado e os moradores orientados a se afastarem, garantindo a segurança de todos até a chegada das equipes.
A Defesa Civil acionou rapidamente o Corpo de Bombeiros Militar, que dispõe de estrutura e treinamento para manejo de fauna silvestre, além do grupo técnico responsável pelo monitoramento de felinos no município. Também foram mobilizados um biólogo e um médico-veterinário, que acompanharam todo o processo de resgate. Por se tratar de uma operação delicada, foi necessário o uso de sedativo para capturar o animal com segurança, preservando a integridade da jaguatirica e da equipe.
O resgate foi executado com a menor agressividade possível, utilizando rede de captura e uma gaiola de transporte específica para fauna silvestre. Sedada e estabilizada, a jaguatirica foi encaminhada sob supervisão técnica para a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, onde passará por exames clínicos detalhados e receberá o tratamento veterinário adequado à sua recuperação.
A presença de felinos em áreas urbanas de Corumbá é comum devido à proximidade com o Pantanal, o maior bioma alagável do planeta, aliado à pressão pela redução de habitats naturais e à busca por alimento ou abrigo.
Em situações como essa, as autoridades orientam não tentar capturar, espantar ou se aproximar do animal. A população deve acionar os canais oficiais de emergência imediatamente.
Segundo o superintendente municipal de Proteção e Defesa Civil, Capitão BM Silvanei Barbosa Coelho, a rápida resposta e a integração entre os órgãos envolvidos foram determinantes para preservar a segurança da comunidade e assegurar o resgate com todos os cuidados necessários, contribuindo para a proteção da população e para a conservação da fauna pantaneira.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fronteira
Pitbull ataca idoso em Corumbá e dono do animal é levado à delegacia
Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá
Projeto de lei quer corrigir cobrança de taxa de lixo em Corumbá
Esporte
Dupla feminina conquista 2º lugar nos JEMS e representará MS no Brasileiro da CBDE, em Uberlândia (MG)
Polícia
Homem de 36 anos foi denunciado após menino de 11 anos desaparecer
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS