03 de Setembro de 2025 • 08:48

Resgate

Jaguatirica ferida é resgatada no Jatobazinho, em Corumbá

efesa Civil, Corpo de Bombeiros, biólogo e médico-veterinário atuaram em conjunto para capturar o animal

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 06:47

Jaguatirica filhote estava ferida / Divulgação

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Corumbá recebeu chamado sobre a presença de uma jaguatirica no Bairro Jatobazinho, em Corumbá, na noite desta terça-feira, 2, por volta das 19h.

Um agente foi ao local e confirmou tratar-se do felino típico do Pantanal, que se encontrava ferida e acuada no interior de um depósito. O local foi isolado e os moradores orientados a se afastarem, garantindo a segurança de todos até a chegada das equipes.

A Defesa Civil acionou rapidamente o Corpo de Bombeiros Militar, que dispõe de estrutura e treinamento para manejo de fauna silvestre, além do grupo técnico responsável pelo monitoramento de felinos no município. Também foram mobilizados um biólogo e um médico-veterinário, que acompanharam todo o processo de resgate. Por se tratar de uma operação delicada, foi necessário o uso de sedativo para capturar o animal com segurança, preservando a integridade da jaguatirica e da equipe.

O resgate foi executado com a menor agressividade possível, utilizando rede de captura e uma gaiola de transporte específica para fauna silvestre. Sedada e estabilizada, a jaguatirica foi encaminhada sob supervisão técnica para a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, onde passará por exames clínicos detalhados e receberá o tratamento veterinário adequado à sua recuperação.

A presença de felinos em áreas urbanas de Corumbá é comum devido à proximidade com o Pantanal, o maior bioma alagável do planeta, aliado à pressão pela redução de habitats naturais e à busca por alimento ou abrigo.

Em situações como essa, as autoridades orientam não tentar capturar, espantar ou se aproximar do animal. A população deve acionar os canais oficiais de emergência imediatamente.

Segundo o superintendente municipal de Proteção e Defesa Civil, Capitão BM Silvanei Barbosa Coelho, a rápida resposta e a integração entre os órgãos envolvidos foram determinantes para preservar a segurança da comunidade e assegurar o resgate com todos os cuidados necessários, contribuindo para a proteção da população e para a conservação da fauna pantaneira.

2
Entre em nosso grupo