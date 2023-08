Jogos da Rede Municipal de Corumbá envolvem mil alunos

Jogos promovem integração / Prefeitura Corumbá

Mais de mil estudantes das escolas da Rede Municipal de Ensino de Corumbá participam da 33ª edição dos Jogos da Reme. Desde o mês de maio, diversas equipes têm se enfrentado. A competição teve início com a modalidade de futsal, com a participação de 22 equipes que competiram na fase de grupos. Em seguida, no mês de junho, foi a vez do voleibol, com a participação de 13 equipes.

Em agosto as disputas seguem com as modalidades: basquete 3x3, handebol, atletismo, natação, tênis de mesa e xadrez. As finais estão previstas para o final deste mês. No sábado, dia 19, serão realizadas as modalidades de atletismo, tênis de mesa e natação, que serão disputadas no Centro Múltiplo Lucílio de Medeiros, Nação Guató e Escola Municipal Barão do Rio Branco.

As premiações são concedidas por modalidade. As escolas vencedoras recebem troféus e os estudantes com medalhas de classificação. Também são entregues medalhas de participação para cada estudante, uma forma de valorizar e reconhecer o esforço e dedicação de cada participante.

Os Jogos da Reme tem como principal objetivo promover a integração, a união e o sentimento de comunidade entre as escolas da rede municipal. Por meio do esporte, fomentamos valores como respeito, trabalho em equipe e espírito esportivo, desenvolvendo habilidades físicas e emocionais que impactam diretamente na formação dos estudantes.