Jovem bate carro em árvore e em poste de energia

Corpo de Bombeiros de Corumbá

O passageiro de um carro, um jovem de 18 anos, ficou ferido após um acidente, onde o carro em que estava derrubar uma árvore e bater em um poste de energia. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (4), por volta das 2h15.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu em Corumbá, na rua Rua Porto Carrero próximo ao Poliesportivo.

O condutor perdeu a direção do veículo, colidiu primeiro contra uma árvore derrubando-a e posteriormente se chocou contra um poste de energia.

O passageiro do veículo foi socorrido com luxação no ombro direito e conduzido ao Pronto Socorro Municipal.

Informações apuradas pelo Diário Corumbaense indicam que havia três pessoas no carro. No entanto, quando as equipes de socorro chegaram, o motorista não estava no local. O jovem ferido foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, enquanto a outra vítima sofreu ferimentos leves.