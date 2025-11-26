Jovem de 18 anos desaparece no Rio Paraguai em Corumbá

Rio Paraguai / Arquivo/ O Pantaneiro

Um jovem de 18 anos desapareceu no Rio Paraguai no final da tarde de terça-feira (25), nas proximidades da antiga Olaria, também conhecida como Porto do Raul, no Bairro Borrowski, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado após moradores presenciarem o momento em que a vítima submergiu e não voltou à superfície.



De acordo com relatos, o jovem tomava banho a cerca de 30 metros da margem quando foi alertado por moradores sobre a forte correnteza e a profundidade do trecho, considerado perigoso. Mesmo avisado, ele permaneceu no local e, instantes depois, teria sido arrastado pela correnteza, desaparecendo em seguida.



Uma equipe de mergulho composta pelo subtenente Clodoaldo, sargento Lima e sargento Carlos Alberto realizou buscas entre 19h e 21h. Os mergulhadores atuaram em uma faixa de aproximadamente 50 metros da margem direita do rio, chegando a 5 metros de profundidade. Apesar dos esforços, o jovem ainda não foi localizado.



O Corpo de Bombeiros informou que as buscas continuam nesta quarta-feira, seguindo os protocolos operacionais da corporação. Novas informações serão divulgadas conforme o avanço das equipes.

