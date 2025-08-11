Jovem de 19 anos é presa com quase 15 kg de maconha na BR-262 em Ladário

Abordagem aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no km 765 da BR-262
Arquivo/ O Pantaneiro
Uma mulher de 19 anos foi presa na manhã de domingo (10) transportando aproximadamente 14,9 quilos de maconha, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 765 da BR-262, na região conhecida como Lampião Aceso, em Ladário. A droga estava dividida em 20 invólucros dentro da bagagem que ela levava em um veículo de transporte por aplicativo com destino a Campo Grande.
Segundo a ocorrência, durante a abordagem ao automóvel Chevrolet Cruze, de cor branca, os passageiros foram orientados a retirar e abrir as malas para inspeção. Ao verificar os pertences da jovem, os policiais encontraram os tabletes de entorpecente. O motorista declarou que trabalha como condutor de aplicativo e havia buscado a passageira na rodoviária de Corumbá, sem conhecimento do transporte ilícito.
A mulher foi conduzida ilesa, sem uso de algemas, à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foram adotadas as providências legais.
