Jovem de 20 anos foi preso com pescado e petrechos proibidos em Corumbá

PMA realizou a apreensão / Divulgação PMAMS

Homem de 20 anos foi preso com 30 kg de pescado e petrechos proibidos para peca no domingo, dia 14 de maio na região do Canal do Tamengo, em Corumbá.

Conforme a PMA (Polícia Militar Ambiental), a equipe fazia fiscalização no trecho quando realizou o flagrante.

O pescador estava com 18 kg de pintado e 12 kg de cachara dentro da canoa, que era de madeira, estava em mal estado de conservação, com motor de popa e sem placa de identificação.

O pescado, canoa e motor de popa foram apreendidos pela equipe e o caso registrado.