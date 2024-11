Jovem de 21 anos é esfaqueado em Ladário

Delegacia de Ladário / Divulgação

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado na noite de quarta-feira (22), no bairro CEAC, em Ladário. Ele foi encontrado pela equipe de resgate caído no chão, consciente, porém desorientado, com ferimentos graves no braço e na coxa esquerda, que apresentavam intensa hemorragia.



O ataque ocorreu por volta das 22h45, próximo a um condomínio residencial na Rua 17 de Março. Após receber os primeiros socorros no local, a vítima foi levada ao pronto-socorro de Corumbá para atendimento médico especializado.



As causas e circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. A polícia investiga o caso para identificar os responsáveis e apurar os detalhes do ocorrido.