Jovem de 21 anos se fere após colisão entre carro e moto em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

No início da noite desta quarta-feira (2), por volta das 18h30, um motociclista de 21 anos ficou ferido após uma colisão com um carro na Rua Dom Aquino, em frente ao Cemitério Municipal, em Corumbá.



A equipe de resgate encontrou o jovem ao solo, consciente e orientado, com ferimento no tornozelo direito e reclamando de dores no ombro direito. Após os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado ao pronto-socorro municipal.



O motorista do carro envolvido no acidente não apresentou lesões.

