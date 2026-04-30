Jovem de 22 anos fica ferida ao perder controle da bicicleta e colidir contra muro em Corumbá

Vítima apresentava ferimento na face e suspeita de fratura na perna esquerda; foi encaminhada ao pronto-socorro
Corpo de Bombeiros / Divulgação
Uma jovem de 22 anos ficou ferida na tarde de ontem (29) ao perder o controle da bicicleta que pilotava e colidir contra um muro na Rua João Afonso, no bairro Popular Velha, em Corumbá. O acidente foi registrado por volta das 16h.
A Central de Operações do Corpo de Bombeiros Militar recebeu o chamado e acionou a guarnição da viatura de resgate, que se deslocou imediatamente ao local indicado. Ao chegar, a equipe constatou que a vítima apresentava ferimento corto-contuso na região frontal da face, além de suspeita de fratura no membro inferior esquerdo (perna esquerda).
Segundo informações colhidas no local, a jovem perdeu o controle da bicicleta, vindo a colidir contra um muro. A guarnição do Corpo de Bombeiros prestou apoio no atendimento, realizando os procedimentos de atendimento pré-hospitalar (APH), incluindo a devida imobilização da vítima, a fim de evitar o agravamento das lesões.
Após os atendimentos iniciais, a paciente foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permanece sob cuidados médicos especializados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da jovem.
O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacete e joelheiras, mesmo em deslocamentos curtos com bicicletas, além da manutenção periódica do veículo para evitar acidentes.
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