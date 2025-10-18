Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 17:25

Buscar

Últimas notícias
X
Atentado

Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário

A ocorrência foi registrada por volta das 3h30 deste sábado (18)

Da redação

Publicado em 18/10/2025 às 10:20

Atualizado em 18/10/2025 às 11:45

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um jovem de 23 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na madrugada deste

sábado (18) após ser ferido por arma branca na Rua Cedro, no bairro Alta Floresta II, em Ladário. A ocorrência foi registrada por volta das 3h30.

No local, os bombeiros encontraram a vítima consciente e orientada, com três ferimentos provocados por faca: um no pescoço, de natureza superficial, outro no ombro direito e um terceiro nas costas, com sangramento ativo. A guarnição realizou o controle do sangramento, estabilização e atendimento pré-hospitalar, encaminhando o jovem ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Segundo relato da vítima, o ataque ocorreu após um desentendimento com outro homem durante uma festa. No trajeto para casa, houve uma luta corporal, momento em que ele foi atingido pelos golpes de faca.

O caso será apurado pelas autoridades competentes.

Leia Também

• Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário

• Suspeito de furtos em série é preso em Ladário pela Polícia Civil

• Dois homens são presos suspeitos de incendiar veículo em Ladário

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás

Trânsito

Ciclista fica ferido após colisão com veículo estacionado em Corumbá

Tragédia

Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá

PM apreende 17 quilos de drogas em ônibus em Corumbá

Homem de 35 anos sofre acidente após tombar veículo em Corumbá

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Corumbá

Polícia

PM apreende 17 quilos de drogas em ônibus em Corumbá

Publicidade

Ocorrência

Bebê de 3 meses é socorrida após engasgar com leite materno em Corumbá

ÚLTIMAS

Saúde

Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Ação acontece das 8h às 14h e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos

Saúde

Brasil e Índia firmam acordo para produção de vacinas com a Fiocruz

Parceria com empresa indiana prevê desenvolvimento e transferência de tecnologia para ampliar autonomia do SUS na área de imunizantes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo