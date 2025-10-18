Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário

A ocorrência foi registrada por volta das 3h30 deste sábado (18)
Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação
Um jovem de 23 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na madrugada deste
sábado (18) após ser ferido por arma branca na Rua Cedro, no bairro Alta Floresta II, em Ladário. A ocorrência foi registrada por volta das 3h30.
No local, os bombeiros encontraram a vítima consciente e orientada, com três ferimentos provocados por faca: um no pescoço, de natureza superficial, outro no ombro direito e um terceiro nas costas, com sangramento ativo. A guarnição realizou o controle do sangramento, estabilização e atendimento pré-hospitalar, encaminhando o jovem ao Pronto-Socorro de Corumbá.
Segundo relato da vítima, o ataque ocorreu após um desentendimento com outro homem durante uma festa. No trajeto para casa, houve uma luta corporal, momento em que ele foi atingido pelos golpes de faca.
O caso será apurado pelas autoridades competentes.
