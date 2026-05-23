Jovem de 27 anos fica ferido após cair de motocicleta na Avenida Rio Branco

Vítima sofreu escoriações, ferimento na mão e fortes dores no quadril; o Corpo de Bombeiros realizou o resgate e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Corumbá
Homem de 27 anos recebe atendimento dos bombeiros após queda de moto na Avenida Rio Branco, em Corumbá. A vítima estava consciente, mas queixava-se de dores no quadril.
Na manhã deste sábado (23), por volta das 05h, um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá. A guarnição da viatura de Resgate do 3º Grupamento foi acionada para atender a uma ocorrência de queda acidental de motocicleta na Avenida Rio Branco, localizada na região central, quase em frente a um supermercado local.
Ao chegarem ao endereço indicado, os militares encontraram a vítima, um homem de 27 anos identificado pelas iniciais T.M.M., caído ao solo. Apesar do impacto da queda, o jovem estava consciente e orientado no momento do primeiro contato com a equipe de resgate.
Durante a avaliação inicial feita pelos socorristas, foram constatadas escoriações em diversas partes do corpo do motociclista, além de um ferimento corto-contuso no dedo anelar da mão direita. O rapaz também queixava-se de fortes dores na região do quadril.
Seguindo rigorosamente os protocolos de atendimento pré-hospitalar para vítimas de trauma, a equipe realizou a colocação preventiva de um colar cervical e procedeu com a remoção assistida do jovem até a maca de transporte.
Após receber os primeiros socorros no local do acidente, o paciente teve seus sinais vitais monitorados de forma contínua durante todo o trajeto. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde deu entrada e permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão para a realização de exames complementares e continuidade do tratamento.
As causas que levaram à queda da motocicleta não foram detalhadas.
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Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Luís Feitosa e Gonçalves Dias
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