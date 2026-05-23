Jovem de 27 anos fica ferido após cair de motocicleta na Avenida Rio Branco

Homem de 27 anos recebe atendimento dos bombeiros após queda de moto na Avenida Rio Branco, em Corumbá. A vítima estava consciente, mas queixava-se de dores no quadril.

Na manhã deste sábado (23), por volta das 05h, um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá. A guarnição da viatura de Resgate do 3º Grupamento foi acionada para atender a uma ocorrência de queda acidental de motocicleta na Avenida Rio Branco, localizada na região central, quase em frente a um supermercado local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares encontraram a vítima, um homem de 27 anos identificado pelas iniciais T.M.M., caído ao solo. Apesar do impacto da queda, o jovem estava consciente e orientado no momento do primeiro contato com a equipe de resgate.

Atendimento pré-hospitalar e lesões

Durante a avaliação inicial feita pelos socorristas, foram constatadas escoriações em diversas partes do corpo do motociclista, além de um ferimento corto-contuso no dedo anelar da mão direita. O rapaz também queixava-se de fortes dores na região do quadril.

Seguindo rigorosamente os protocolos de atendimento pré-hospitalar para vítimas de trauma, a equipe realizou a colocação preventiva de um colar cervical e procedeu com a remoção assistida do jovem até a maca de transporte.

Encaminhamento ao Pronto-Socorro

Após receber os primeiros socorros no local do acidente, o paciente teve seus sinais vitais monitorados de forma contínua durante todo o trajeto. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde deu entrada e permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão para a realização de exames complementares e continuidade do tratamento.

As causas que levaram à queda da motocicleta não foram detalhadas.