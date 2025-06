Jovem é esfaqueado após discussão em Corumbá

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um homem de 20 anos foi ferido com três golpes de arma branca na madrugada de segunda-feira (23), por volta das 2h40, em uma residência na Rua Sete de Setembro, no bairro Cravo Vermelho III, em Corumbá.



Socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local; a vítima estava consciente e orientada, mas apresentava perfurações no abdômen com hemorragia. Após o atendimento emergencial, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.



Segundo relato do ferido à equipe de resgate, o agressor seria um vizinho com quem discutiu momentos antes, motivado por desavença envolvendo mulheres. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

