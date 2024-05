Jovem é preso com maconha e cocaína em van

Jovem de 23 anos foi preso transportando maconha e cocaína em uma mala, dentro de van, que ia de Corumbá a Campo Grande, na tarde de ontem (27). A abordagem foi feita pela PRF.

Durante entrevista, o jovem afirmou que iria para Campo Grande, porém não soube explicar o motivo da viagem e apresentou nervosismo. Foi solicitado o documento dele, porém afirmou que não possuía nenhum.

A equipe solicitou que mostrasse sua bagagem, momento em que retirou duas malas do bagageiro do veículo. Ao verificar as bagagens, foi possível notar em ambas a presença de pacotes contendo substância análoga a maconha e em uma das malas havia um pacote contendo substância que, após narcoteste, reagiu positivamente para cocaína.

Foi dado voz de prisão ao passageiro pelo crime de tráfico de drogas.

Ele afirmou que pegou a droga no Porto Geral de Corumbá e levaria para Campo Grande, mas não tem o contato de quem entregou a droga. Ele disse também não ter o contato de quem receberia a droga sendo que o recebedor entraria em contato com ele quando chegasse em Campo Grande.

O jovem já tem passagem por roubo e tráfico e receberia R$ 15 mil pelo transporte do ilícito.

Foi apreendido 31kg de substância análoga a maconha; 1,3kg de cocaína.

O passageiro foi encaminhado à Polícia Civil de Corumbá com todos os seus direitos garantidos e sem lesões aparentes.