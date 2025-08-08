Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:38

Saúde

Jovem é resgatado no Pantanal com suspeita de apendicite

Morador de fazenda a 180 km de Corumbá foi transportado por aeronave do Corpo de Bombeiros até o Pronto-Socorro da cidade

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 13:19

Assessoria de Comunicação

Um jovem de 19 anos foi resgatado na manhã de quinta-feira (7) de uma fazenda isolada na região do Alto Pantanal, a cerca de 180 quilômetros de Corumbá, com suspeita de apendicite.

O local só é acessível por via aérea, e o transporte foi feito por uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Segundo os bombeiros, o rapaz apresentou fortes dores abdominais e episódios de vômito, o que levantou a suspeita de apendicite. Após o pouso no Aeroporto Internacional de Corumbá, a guarnição de resgate levou o paciente diretamente ao Pronto-Socorro para atendimento médico.

