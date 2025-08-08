Jovem é resgatado no Pantanal com suspeita de apendicite

Assessoria de Comunicação

O local só é acessível por via aérea, e o transporte foi feito por uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Um jovem de 19 anos foi resgatado na manhã de quinta-feira (7) de uma fazenda isolada na região do Alto Pantanal, a cerca de 180 quilômetros de Corumbá, com suspeita de apendicite.

Segundo os bombeiros, o rapaz apresentou fortes dores abdominais e episódios de vômito, o que levantou a suspeita de apendicite. Após o pouso no Aeroporto Internacional de Corumbá, a guarnição de resgate levou o paciente diretamente ao Pronto-Socorro para atendimento médico.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!