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Violência

Jovem em situação de rua é esfaqueado enquanto dormia em calçada em Corumbá

Vítima de 18 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA Guatós

Da redação

Publicado em 13/04/2026 às 10:24

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Divulgação/Bombeiros

Um jovem de 18 anos, em situação de rua, foi esfaqueado na manhã de domingo, dia 12, enquanto dormia ao solo nas proximidades de uma residência no bairro Popular Nova, em Corumbá. O caso foi registrado por volta das 9h, na Rua 4.

A Central de Atendimento 193 foi informada de que um homem havia aparecido em frente à residência de uma solicitante pedindo socorro. Segundo relato, a vítima afirmava estar ferida após ter sido atingida por uma faca por um indivíduo desconhecido. Ela buscou ajuda junto aos moradores da região, que prontamente acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegar ao local, a guarnição do resgate encontrou a vítima de 18 anos, que declarou moradora de rua e não portava documentos pessoais.

A vítima relatou ter sido esfaqueada na região da clavícula direita enquanto dormia ao solo. Após o ocorrido, ela conseguiu se deslocar até a frente do imóvel da solicitante em busca de auxílio.

No atendimento pré-hospitalar, os socorristas realizaram a avaliação primária e secundária da vítima, bem como o procedimento de contenção da hemorragia no local do ferimento.

Após os procedimentos de estabilização, o jovem foi devidamente imobilizado e transportado consciente pela equipe até a UPA Guatós, onde foi entregue aos cuidados da médica plantonista e da equipe de saúde de plantão. A autoria e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

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