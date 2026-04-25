Jovem fica ferida após atropelamento e motorista foge sem prestar socorro

Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após ser atropelada na madrugada deste sábado (25), em Corumbá. O caso ocorreu por volta da 1h, na Rua Ciríaco de Toledo, no bairro Guanã, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima, identificada pelas iniciais N.A.L., caída ao solo, consciente, porém desorientada. Durante a avaliação inicial, foram constatadas diversas escoriações pelo corpo, além de um corte na região da face com sangramento ativo e um ferimento corto-contuso na perna direita.

A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local, com controle da hemorragia, curativos e estabilização da vítima. Em seguida, a jovem foi imobilizada e encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica especializada.

De acordo com informações colhidas no local, o veículo responsável pelo atropelamento fugiu antes da chegada do socorro, não sendo identificado até o momento.

O caso deve ser apurado pela Polícia Militar, e reforça a importância da responsabilidade no trânsito, especialmente quanto à obrigatoriedade de prestar socorro em situações de acidente.

