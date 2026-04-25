Acessibilidade

25 de Abril de 2026 • 13:38

Buscar

Últimas notícias
X
CORUMBÁ

Jovem fica ferida após atropelamento e motorista foge sem prestar socorro

Vítima de 18 anos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Corumbá

Redação com informações Assessoria de Comunicação

Publicado em 25/04/2026 às 11:05

Atualizado em 25/04/2026 às 11:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Uma jovem de 18 anos ficou ferida após ser atropelada na madrugada deste sábado (25), em Corumbá. O caso ocorreu por volta da 1h, na Rua Ciríaco de Toledo, no bairro Guanã, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima, identificada pelas iniciais N.A.L., caída ao solo, consciente, porém desorientada. Durante a avaliação inicial, foram constatadas diversas escoriações pelo corpo, além de um corte na região da face com sangramento ativo e um ferimento corto-contuso na perna direita.

A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local, com controle da hemorragia, curativos e estabilização da vítima. Em seguida, a jovem foi imobilizada e encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica especializada.

De acordo com informações colhidas no local, o veículo responsável pelo atropelamento fugiu antes da chegada do socorro, não sendo identificado até o momento.

O caso deve ser apurado pela Polícia Militar, e reforça a importância da responsabilidade no trânsito, especialmente quanto à obrigatoriedade de prestar socorro em situações de acidente.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Bombeiros de Corumbá atendem a cinco ocorrências em 24 horas

Natureza

Bombeiros de Corumbá capturam jiboia próximo a posto de saúde

Educação

Câmara de Corumbá discute adequação de uniformes da rede pública de ensino

A solicitação envolve a seleção de tamanhos via sistema para garantir a adequação ao aluno

Crime de trânsito

Motorista foge sem prestar socorro após atropelar mulher em Ladário

Publicidade

Tragédia

Parte de casa de madeira desaba no centro de Corumbá e moradores saem ilesos

ÚLTIMAS

Cidadania

Desbravadores e aventureiros visitam prefeitura de Aquidauana e são recebidos pelo prefeito

Crianças e adolescentes participaram de visita institucional para conhecer funcionamento da administração pública municipal e fortalecer formação cidadã

Educação

Governo amplia vagas e convoca 750 novos estudantes

O pagamento do primeiro benefício aos novos bolsistas está previsto para acontecer até 8 de maio

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo