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Jovem fica ferida em colisão entre carro e moto em Corumbá e é encaminhada ao Pronto-Socorro

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Batista das Neves e CMT Wanderley, no bairro Maria Leite; vítima apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo

Da redação

Publicado em 31/03/2026 às 10:31

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Após os procedimentos no local, a vítima foi encaminhada pela viatura Resgate ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá / Divulgação/Bombeiros

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após uma colisão entre o carro e a motocicleta que ela conduzia na manhã de segunda-feira (30), em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 11h, no cruzamento das ruas Batista das Neves e CMT Wanderley, no bairro Maria Leite.

A guarnição da viatura de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a condutora da motocicleta consciente e orientada. A jovem estava sem capacete no momento do atendimento e relatava dores no membro inferior esquerdo.

Durante a avaliação, a vítima apresentava sinais vitais estáveis, com saturação de oxigênio em 98% e frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto. Foram identificadas escoriações e suspeita de fratura no membro inferior esquerdo, com dor à palpação e limitação de movimentos.

A equipe de socorro realizou o atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, imobilizando o membro lesionado com tala rígida e estabilizando a vítima em prancha rígida, com uso de colar cervical, alinhamento e fixação adequada. O monitoramento contínuo foi mantido durante todo o atendimento.

Após os procedimentos no local, a vítima foi encaminhada pela viatura Resgate ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde ficou aos cuidados da equipe médica plantonista. O motorista do carro envolvido no acidente saiu ileso.

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