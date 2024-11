Jovem morre ao colidir moto em caminhão estacionado em Ladário

Moto bateu em caminhão / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um rapaz de 20 anos, morreu na noite de ontem (5), após bater a moto que conduzia na traseira de um caminhão estacionado. O acidente aconteceu na avenida 14 de Março, esquina com a Saldanha da Gama, região central do município de Ladário.

Segundo informações do Diário Corumbaense, testemunhas relataram à Polícia Civil que o jovem fazia manobras perigosas e empinava a motocicleta na via, sentido oeste/leste, quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira do veículo, pouco depois das 20 horas.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou o jovem desacordado, com hemorragia no nariz, corte na boca e provável traumatismo cranioencefálico.

Foram prestados os primeiros atendimentos e a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) fez o transporte do rapaz o Pronto-Socorro de Corumbá.

Entretanto, o jovem não resistiu e morreu por volta das 22h30, conforme a irmã dele, que compareceu à delegacia para informar o óbito.

O caso foi registrado como "sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima".