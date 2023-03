Juiz André Luiz Monteiro é empossado como diretor do Foro de Corumbá

O juiz André Luiz Monteiro foi empossado novo diretor do Foro da Comarca de Corumbá nesta segunda-feira, dia 27 de março / Leonardo Cabral / Diário Corumbaense

O juiz André Luiz Monteiro foi empossado novo diretor do Foro da Comarca de Corumbá nesta segunda-feira, dia 27 de março. A cerimônia aconteceu no plenário do Tribunal do Júri, com a presença do presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Em sua primeira visita como presidente do TJMS, o desembargador Sérgio Martins destacou importância da comarca para o Estado, informou o Diário Corumbaense.

“Corumbá é uma que classificamos no Judiciário como instância especial, temos quatro instâncias especiais, sendo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Nessas instâncias, estou indo pessoalmente para dar posse ao diretor do foro. Normalmente o presidente do Tribunal não participa dessas posses, que são feitas por transmissão, mas estou fazendo questão de participar e junto estou trazendo para essas comarcas o Gabinete de Integração da Administração do TJMS em Corumbá”, disse o desembargador.

Os computadores que serão desativados vão ser destinados às instituições da cidade, como a Associação Beneficente de Corumbá e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), revelou o desembargador.

Novo diretor

Ainda segundo o site, pela segunda vez assumindo a direção do Foro de Corumbá, o juiz André Luiz Monteiro, que assume no lugar da juíza, Luiza de Sá Figueiredo, ressaltou que nos 25 anos de judiciário, essa foi a primeira vez que o presidente do TJMS participou da cerimônia de posse, pelo que se recorda.

“O que de relevante aconteceu aqui foi uma verdadeira aproximação da presidência do Tribunal com a direção do Foro, sinaliza o diálogo, característica para quem pretende cumprir uma grande tarefa de gerir o poder de todos os desafios, onde em questão, temos o trabalho de servir de interlocução, para levar as demandas de Corumbá ao presidente do Tribunal, uma das mais antigas do Estado, com 150 anos”, falou ao Diário Corumbaense o juiz André Luiz Monteiro. Entre as principais demandas, ele ponderou a este Diário a necessidade para melhor atender o público na cidade. “Questão da reforma do prédio que é uma necessidade, o juizado adjunto aqui, pois precisamos dar uma solução melhor do que está acontecendo hoje. Realmente da forma que ficou depois da desativação, nós já verificamos um crescimento do acervo e isso não é bom para a população e nem para a jurisdição como um todo”, apontou se referindo ao fechamento da vara do juizado.

“Foi um golpe duro na comunidade jurídica local porque implicou no retrocesso das conquistas anteriormente implementadas ao terminarmos em sobrecarregar cartórios e gabinetes das varas remanescentes sem contrapartida dos servidores. O resultado é o acervo ter crescido exponencialmente desde a desativação da vara especializada. É preciso olhar com carinho para esta situação em Corumbá, senão a reativação da vara de juizado, pelo menos a criação de um cartório adjunto permanente com pelo menos servidores e gabinete móvel com assessor, dando estabilidade à situação atual”, pediu o novo diretor do Foro.

O prefeito de Corumbá, agradeceu e apontou a importância da interiorização do Gabinete de Integração na comarca. “Em nome de todos os corumbaenses, agradeço às ações que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Fernandes Martins, está trazendo para Corumbá. São iniciativas que asseguram a prestação dos serviços jurisdicionais em nossa cidade e permitem celeridade na tramitação dos processos e no atendimento da Justiça à nossa população”, disse Iunes.

Durante o evento, o juiz Alan Robson de Souza Gonçalves, foi empossado e assumiu a 2ª Vara Criminal. Ele atuava em Cassilândia. Entra na vaga do juiz Marcelo Cassavara, que foi removido para outra comarca.

Hóspede de honra

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, recebeu durante a cerimônia o Título de Hóspede de Honra de Corumbá, pelo poder Legislativo. O juiz empossado André Luiz Monteiro também foi agraciado com moção pelos trabalhos prestados.

Participaram do evento, autoridades civis, militares e religiosa, como o general de brigada Marcelo Zanon Harnisch, comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal e o Bispo Diocesano Dom João Bergamasco entre outras.



A Comarca

A Comarca de Corumbá conta com seis varas e um juizado adjunto. Foi criada em 04 de maio de 1873, sendo a única dentro do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul que representa sozinha uma circunscrição, e a maior marca em extensão territorial do Estado, abrangendo Corumbá e Ladário.