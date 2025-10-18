Kombi pega fogo durante entregas em Corumbá

Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 5h30, uma Kombi utilizada para entrega de pães pegou fogo na Avenida Senador Paulino, esquina com a Alameda São José, no bairro Maria Leite, em Corumbá, nas proximidades do SENAI.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (3º GBM), o motorista relatou que percebeu um forte cheiro de queimado vindo da região do motor durante o trajeto. Ao parar o veículo para verificar o que ocorria, as chamas já haviam tomado a parte frontal da Kombi e se espalharam rapidamente por toda a estrutura.

A guarnição de combate a incêndio do 3º GBM foi acionada e chegou rapidamente ao local. A equipe realizou o isolamento da área e interrompeu temporariamente o tráfego de veículos pesados na via, garantindo a segurança durante a operação. Foram utilizados aproximadamente 700 litros de água para extinguir completamente o fogo.

Apesar dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

