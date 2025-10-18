Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 11:43

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Kombi pega fogo durante entregas em Corumbá

Apesar dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas

Da redação

Publicado em 18/10/2025 às 08:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 5h30, uma Kombi utilizada para entrega de pães pegou fogo na Avenida Senador Paulino, esquina com a Alameda São José, no bairro Maria Leite, em Corumbá, nas proximidades do SENAI.

Leia Também

• Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá

• Duas idosas sofrem quedas acidentais e são socorridas em Corumbá

• Defesa Civil de Corumbá emite alerta para riscos durante seca do Rio Paraguai

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (3º GBM), o motorista relatou que percebeu um forte cheiro de queimado vindo da região do motor durante o trajeto. Ao parar o veículo para verificar o que ocorria, as chamas já haviam tomado a parte frontal da Kombi e se espalharam rapidamente por toda a estrutura.

A guarnição de combate a incêndio do 3º GBM foi acionada e chegou rapidamente ao local. A equipe realizou o isolamento da área e interrompeu temporariamente o tráfego de veículos pesados na via, garantindo a segurança durante a operação. Foram utilizados aproximadamente 700 litros de água para extinguir completamente o fogo.

Apesar dos danos materiais significativos, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás

Trânsito

Ciclista fica ferido após colisão com veículo estacionado em Corumbá

Tragédia

Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá

PM apreende 17 quilos de drogas em ônibus em Corumbá

Homem de 35 anos sofre acidente após tombar veículo em Corumbá

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Corumbá

Polícia

PM apreende 17 quilos de drogas em ônibus em Corumbá

Publicidade

Acidente

Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário

ÚLTIMAS

Saúde

Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Ação acontece das 8h às 14h e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos

Saúde

Brasil e Índia firmam acordo para produção de vacinas com a Fiocruz

Parceria com empresa indiana prevê desenvolvimento e transferência de tecnologia para ampliar autonomia do SUS na área de imunizantes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo