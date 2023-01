Ladrão furta cartões de casal e faz compras de mais de R$ 500

Ocorrência foi registrada em Corumbá / (Divulgação/PCMS)

Homem de 23 anos e mulher de 21 anos, foram vítimas de furto na manhã desta sexta-feira (13), em Corumbá.

O ladrão levou cartões de banco que estavam dentro de uma carteira deixada no carro do rapaz, destrancado, no bairro Universitário.

Apenas cartões foram levados, documentos pessoais foram deixados no banco do automóvel. Em uma bicicletaria, o ladrão passou o cartão no valor de R$ 25,00; também fez compras em outro cartão dele e da esposa, chegando a mais de R$ 500 de prejuízo.

Quando registrava o boletim de ocorrência na Polícia Civil, um policial entrou em contato com a vítima, relatando que foi abordado um indivíduo que estaria utilizando os cartões e que com ele, também foi apreendido um celular. O suspeito seria levado para a delegacia.