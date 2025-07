Linha de fogo na Serra do Amolar é detectada

IHP, Divulgação

O sistema Pantera, que tem sua central em funcionamento instalada na sede do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), detectou uma linha de fogo de cerca de 5km na região da Serra do Amolar, na noite deste dia 29/7/2025.

Por conta do período de estiagem que está sendo intensificado no Pantanal, registros como esse servem de alerta para possíveis ações de combate, bem como de prevenção para tentar evitar que o fogo alcance o Brasil. O incêndio foi identificado a partir de uma das antenas do monitoramento, que funciona 24h por dia, em território boliviano, em região que fica também próxima da Lagoa Mandioré. Ela tem mais de 121 km² de área e fica entre Brasil e Bolívia.

A estimativa é que essa linha de fogo estava a cerca de 15 km de distância da fronteira com o Brasil e a primeira vez que esse incêndio foi identificado neste ano foi neste dia 29/7. Conforme levantamento, a velocidade do vento na região chegou a alcançar 25 km/h, com direção sendo de leste para oeste, ou seja, ainda criando uma barreira para o incêndio não avançar no sentido brasileiro.

Essa linha de fogo não chegou a ser detectada por sistemas de satélite até o começo da tarde deste dia 30/7/2025 e pelo sistema Pantera, as chamas tinham sido reduzidas nesta quarta-feira. Uma das possibilidades é que o fogo pode ter atingido uma área alagada que fica entre a Mandioré e a região de campo onde estava a ocorrência.

Depois que houve o monitoramento do incêndio e a identificação do caso durante a noite de terça-feira (29), a equipe do IHP fez comunicado direto para duas instituições bolivianas que vem atuando como parceiras. Houve comunicação de fato para a Nativa (Naturaleza, Tierra y Vida) e para a CERAI (Fundación Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) como forma de alertar instituições locais para avaliação local. Apesar de não ter ocorrido registro no Brasil, houve também comunicação para o Prevfogo/Ibama com o objetivo de medidas de prevenção.

O diretor presidente do IHP, Angelo Rabelo, pontua sobre a importância de haver trabalho transfronteiriço no combate ao fogo para tentar evitar tragédias e proteger a biodiversidade em ambos os países. “O fogo não tem nacionalidade e não reconhece limites de países. Um trabalho de cooperação é o que fortalece as medidas para se combater e evitar danos para comunidades, para a biodiversidade. Fizemos o contato direto com instituições parceiras na Bolívia para que seja possível verificar possíveis medidas. Atualmente, autoridades e instituições de um país não podem atuar no outro, mas pode haver um trabalho conjunto”, sugere.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!